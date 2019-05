Motociclista herida durante accidente na Ponton

Tabata algo despues di 3or y mey di atardi caminda cu a sosode un accidente entre un scooter y un SUV Ford na Ponton. E motociclista biniendo for di direccion di playa bayendo direccion Noord no a ripara cu un Ford Escape a pone su señal pa lora na banda robes di caminda. E motociclista a ricibi basta sla na curpa y tambe a herida su rudia basta. Ambulance a bin na sitio pa por brind’e asistencia medico. Chauffer di Escape no ta herida pero si un poco spanta dor di e impacto.