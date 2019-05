Campeonato fast pitch di Aruba Softball Bond a continua Royal Power Tat Fat Home Depot ta derota Celebrities

Campeonato fast pitch dedica na baluartenan Jacobo Jansen y Gilbert “Nando” Maduro a continua riba veldnan na Pos Chiquito. Den categoria AA equipo di Royal Power Tat Fat Home Depot campeon di 2018 a enfrenta Celebrities Campeon di A-Klas 2018 kendenan a promove. Promer wega di Celebrities den e categoria aki y mester bisa no obstante e score Celebrities por mira atras riba un bon wega. Nan a sa di bataya y tabata mishi cu lansamentonan di Jomark Flanegin cu trankilidad. Celebrities traha poko mas duro riba nan pitcheo nan lo bira un equipo cu mester tene debido cuenta cunan den futuro cercano. Finalmente Royal Power ta gana su di dos wega den campeonato di fast pitch oficial di Aruba. Royal Power a bati como equipo 22-12 pa un averahe como Team di 545 mientras Celebrities como Team a bati di 22-1 pa un averahe di 363. Royal Power 12 careda, 12 hit, 0 error ta laga 5 coredor riba base. Celebrities 2 careda, 8 hit, 3 error y ta laga 6 coredor den circulacion. Mihor bateadornan pa Royal Power ta Giandrick Lacle 2-2 cu 4 careda anota, Kenny Hart 2-1 cu 3 careda anota mas 3 careda impuha cual porcierto su batazo tabata un cuadrangular den parke, Guyon Cannister 2-1, Aigil Brete 2-2 cu 2 careda anota, Jeandrick Croes ta debuta den fast pitch AA y ta bay di 1-1. Mihor bateadornan pa Celebrities ta Ruwin Tromp 3-2, Joshua Wever 2-2, Angelo Dos Santos 2-1, Samir Webb di 3-1 cual batazo tabata un homerun den parke y Ozzi Webb tambe di 3-1. Asina un total di 6 hungador di Celebrities a debuta den AA cu un of mas hit cual ta un tremendo start. Jomark Flanegin champion pitcher di temporada 2018 kende no a perde un partido den 2018 a resulta pitcher ganador cubriendo henter e ruta. Jomark a bay 5 inning completo tirando 27 bola, 57 strike pa un total di 84 lansamento, permitiendo 8 hit bon pa 2 careda limpi regalando 1 base por bola propinando 8 ponche crema pa un ERA di 2.80 seyand e victoria riba su nomber. Gregory Manuel Jr ta resulta pitcher lansando 1 inning , 30 bola, 13 strike, 5 base por bola, permitiendo 4 careda limpi mas 3 hit. Jeremy Geerman ta releva Gregory y ta bay 4 entrada, 40 bola, 40 strike, 3 base por bola, permitiendo 7 careda limpi mas 8 imparable pa un ERA di 12.25. Campeonato ta continua diahuebs cu 2 partido di AA riba veld di Dragon Hitter cu un bar y cushina surti na oro y Diabierna cu dos partido di AA na Pos Chiquito Royal Power vs Macuarima 715pm y Celebrities vs Jay’s Tire 9pm. Fanaticada yega parke bin disfruta weganan official y competitivo.