Control lo inicia dentro di poco. Control policial ariba UTV y ATV

Santa Cruz, ARUBA: Pa termina nan estudio di polis. Un grupo di studiante cu ta resorta bou di districto 4 Santa Cruz ta eherciendo e proyecto di medio ambiente y naturalesa. E grupo a escohe e tema di Utility task vehicle (UTV) i All-Terrain Vehicle (ATV). E motibo di e scohencia aki ta paso e studiante kier mira ki impacto e uso di e tipo di e vehiculonan aki por tin riba nos medio ambiente y naturalesa.



Durante di un investigacion den e 4 simannan cu a pasa e studiantenan a bin ripara cu no tin un structura bon defini den trafico ora cu ta trata e vehiculonan aki. Abase di esey lo bay haci un control pa mira si tur compania ta teniendo nan mes na un forma uniforma na e reglanan di trafico.

Entrante 29 mei 2019 lo cuminsa controla si e belasting y keur ta cuadra cu e vehiculo y si nan ta valido. Lo bay controla si e UTVnan tin plachi di number valido riba nan y duna door di Departamento di Impuesto. Tur UTVnan mester tin sigun ley plachi di number dilanti y patras mirando cu nan tin plachi di number A- of V-.

E ATV mester tin plachi di number patras mirando cu nan tin plachi di number MFA- of MFV-. Tambe lo bay controla si e manehador tin rijbewijs valido pa maneha e vehiculo. Si e ta core UTV e mester tin rijbewijs di categoria di maneha auto (B) y si e ta maneha ATV e mester tin rijbewijs pa maneha brommer (A). Si e persona ta manehando ATV esey ta nifica cu pa ley e mester tin un helm bisti tambe.

Entrante 16 di mei 2019 Cuerpo Policial Aruba lo duna tur e compania nan cu ta verhuur e vehiculonan aki te cu e fecha ariba menciona e tempo suficiente pa por regla e document nan. Despues di esey lo bay haci un control pa wak si tur hende ta cumpliendo cu e leynan menciona.

Tene na cuenta pa maneha responsabel ariba nos careteranan y cumpli cu reglanan di trafico. Controlnan ariba UTV y ATV lo inicia y mantene bo mes na tur e reglanan prescribi pa ley.