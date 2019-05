Chauffeur a cera otro riba Green Corridor te cu Rav4 a bolter

Tabata algo despues di 7or di anochi cu a sosode un accidente riba Green Corridor. Un Toyota Altezza RHD a cera un Toyota Rav4. E Rav4 coriendo riba Green Corridor bayendo direccion playa, pa ser exacto na e bahada di Mahuma a wordo stroba pa cambia di liña ora cu e Altezza a cer'e pa e no drentra. E dama chauffuer di e Rav4 a pone su señal pa cambia di liña pero e Altezza no a respeta esaki. E rav4 a baha caminda y bay kentel e otro banda di caminda di direccion contrario riba e ruta di playa pa San Nicolas. E auto cu a cera e Rav4 mes a bandona sitio. Den e Rav4 tabata tin dos mucha mas den auto pero no a resulta herida, tampoco e dama chauffeur. Ambulance a bin na sitio pa paramediconan chek e señora pero e tabata sinti su mes bon, pues ambulance a bondona den algun minuut despues cu paramediconan a controla e dama.