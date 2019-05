Aruba su Prikichi ta un especie protegi pa ley y nan ta na peliger di extincion

ORANJESTAD – E Prikichi ta forma parti di nos naturalesa y cultura pa hopi aña. Mescos cu varios otro fauna local, e ta un sorto endemico di Aruba y unico na mundo. No ta por nada cu su nomber scientifico ta Aratinga Pertinax arubensis.

Cada dia nos ta mira menos Prikichi ta bula rond. Tin caminda unda antes tawata tin hopi, ya nos no ta mira nan mes mas, manera na Rooi Prikichi. No ta por nada e lugar tin e nomber ey. Eynan tawata e luga di biba di prikichi. Un neishi completo di Prikichi ta consisti mayoria biaha di 8 Prikichi: mama, tata y 6 yiu. Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM) kier pone enfasis riba kico a pone cu e cantidad a baha y kico por haci pa yuda e especie aki sobrevivi.

Tin varios motibo dicon e cantidad a bira menos p.e.: door di rosamento di hopi mondi, sin haci e inventarisacion necesario prome, pa construi y expande proyectonan di hotel, cas y caretera di dobel via; e Boa, cual ta un especie invasivo cu ta causa hopi daño na varios especie endemico. E boa ta come e webo of e Prikichi mes tambe. Pushinan cu ta cana liber rond abandona y sin doño y cu hamber por ta un peliger pa e Prikichi.

Por ultimo e culpa ta cay riba hende, e ser humano, cu ta coy y sac’e Prikichi for di su e neishi, cu proposito pa bend’e riba Vraag en Aanbod of pa domestic’e, asina limitando tambe e posibilidad p’e por procrea.

Tene cuenta cu un parha den un haula no ta yuda na ‘conservacion’ di esaki, pero alcontrario e ta pone e Prikichi di Aruba den peliger di extincion. En general un parha domestica tin poco oportunidad di sobrevivi den mondi despues como cu nunca e la siña kico pa come ni con pa defende su mes. P’esey mester lag’e den su habitat y stop di strob’e.

Ley cu ta proteha e Prikichi

Ta estrictamente prohibi pa ley pa gara un bestia protegi y/of strob’e, sin un motibo valido, den su habitat natural. Tambe ta prohibi pa ley pa destrui y/of causa daño na cualkier especie protegi. Esey kiermen cu coy’e y bend’e ta contra ley y ta castigabel.

E ley di Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) articulo 4, prome inciso ta stipula esaki.

Kico por haci pa yuda aumenta e cantidad di Prikichi?

Por atrae e Prikichi den bo cura y admira nan, door di planta matanan di fruta, cu e Prikichi ta gusta, manera e fruta di e Seida, dadel cu ta crece na Cadushi, boonchi di Tuturutu, mispel y tambe mango.

Tambe por duna aporte door di entrega un keho

Si bo tuma nota di hendenan cu ta kibra ley, por manda bo keho via www.infraruba.com of yama (DNM) na 584-1199