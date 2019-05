Conseho relata na kehonan di Compania y Garashi di Auto

ORANJESTAD - Dienst Huur en Consumentenzaken (DHC) ta trece e siguiente articulo dilanti basa riba cifranan di keho di aña 2018. A observa cu na aña 2018 e categoria cu a ricibi e porcentahe mas halto di keho tabata “Auto y Garashi”. Sinembargo, mester menciona cu despues di a ricibi kehonan, mayoria di compania di auto y garashi a sa di coopera cu DHC y resolve e kehonan exitosamente. DHC kier trece consehonan pa minimalisa e posibilidad cu algo lo bay robes ora ta trata di compra, drechamento of garantia di auto y con e consumido por percura pa e ta fuerte para si algo bay robes toch.

Siguientemente lo duna conseho riba aspectonan specifico cu a manifesta nan mes den kehonan ricibi na DHC. Den comienso ora ta trata di un acuerdo di compra e cumprado ta paga (na tempo) un prijs y e bendedo ta entrega un product en cambio, asina pasando e propiedad over na e cumprado. Hopi biaha ora ta trata di drechamento di auto esaki ta un poco diferente. Mayoria di biaha e ta un combinacion di un acuerdo di compra y un acuerdo di servicio, caminda cu e garashi di auto ta drecha e auto pa un prijs y alabes ta cumpra of bestel e piesanan cu ta necesario.



Tip 1: (Palabracion y acuerdonan por escrito)

Palabra por escrito kico specificamente lo drecha y cua ta e piesanan specifico cu ta nesecario. Semper, ora ta trata di cambio di piesa, exigi pa entrega e piesa bieu bek despues cu termina e trabou. Tambe ta importante pa stipula un fecha por escrito cu e trabou lo mester ta completa. Si ta posibel, lo ta consehabel pa na momento cu ta entrega e auto pa laga haci un analisis completo di e auto y raporta esaki por escrito. Palabra di antemano por escrito cu cualkier trabou extra cu constata despues di e palabracion inicial mester di un confirmacion por escrito di e consumido prome cu por eherce e trabou extra. Ta conseha pa no haci acuerdonan verbal paso ta mas dificil pa prueba despues cu tabata tin un acuerdo.



Tip 2: (Periodo di entrega keho)

Semper ta consehabel pa entrega keho asina cu constata algo robes y entrega e keho por escrito preferibel via post, compania di entrega of e-mail. Tin biaha no ta asina simple pa determina un fecha di completacion, por ehempel: Kisas e piesa cu a bestel a dura mas largo pa yega Aruba cu a premira, of kisas e no ta den stock actualmente, kisas e trabou a dura mas largo cu a spera. Den tur caso, ta importante pa sa cu e consumido no por haci un apelacion riba e hecho cu locual a entrega no ta conforme e acuerdo, si e no avisa e bendedo of mecanico di e incumplimento mas liher posibel of denter di un periodo rasonabel despues di a descubri esaki. Den caso cu e bendedo of mecanico a declara explicitamente cu e piesa of servicio lo tin di cierto propiedadnan y ta resulta cu esaki no ta asina, of den caso cu e bendedo of mecanico tawata sa of por tawata sa di cierto factornan cu ta relaciona cu e incumplimento pero a keda sin informa e consumido di esaki, e aviso di incumplimento door di e consumido mester sosode mas liher posibel despues cu a descubri e incumplimento. Si bo persona laga bo auto pa mas cu 2 aña na un garage di auto sin avisa pa medio di carta y si nan bisa bo pa busc’e y bo no cumpli, nan por bay over na cobra bo persona pa warda e auto p’abo.



Tip 3: (Recibo)

Semper ta consehabel pa exigi un recibo ora ta trata di cualkier compra of servicio. Den caso di drechamento di auto esaki mester extra atencion. Ora ta trata di drecha auto of ta autorisa e garashi pa cumpra/bestel piesanan di auto, mester zorg pa riba bo recibo ta para specificamente kico a drecha of kico a cumpra. Si riba bo recibo ta para solamente e suma final y un descripcion cu no ta suficiente, esaki lo por ta den bo desbentaha ora problema surgi.



Tip 4: (Garantia)

Nos ta conoce 4 tipo di garantia. “fabrieksgarantie”, “winkelgarantie’, Wettelijke garantie y Bijgekochte garantie”. Garantia di fabrica hopi biaha tin un periodo di 1 pa 2 aña. Esaki ta e garantia cu fabrica ta pone riba e producto. Segun ley si e fabrica no ta situa na Aruba, e compania cu ta importa e product ta esun cu ta keda responsabel pa e producto. Garantia di tienda ta e garantia cu e tienda/compania mes ta pone riba e producto. Garantia legal ta garantia cu ta regla pa ley. Garantia legal kiermen cu e consumido tin e derecho riba un producto bon. Si e consumido a uza e producto na un manera normal y toch e producto ta mustra un defecto cu no ta causa door di e mal uzo di e consumido, e compania mester drecha of cambia e producto. Por ultimo, nos ta haya e garantia adicional, esaki ta un garantia cu hopi biaha e consumido mester paga p’e. E garantia aki no ta necesario ora ta trata di producto defecto. Unico ora cu por conseha pa cumpra garantia adiconal ta si e garantia ta brinda e consumido mas derecho cu e garantia legal.

Den bo proceso di selecciona un auto nobo pa cumpra, semper tene cuenta cu garantia. Nos por conseha bo persona pa purba di uza e garantia di fabrica como guia. E motibo pa esaki ta pasobra companianan hopi biaha ta cumpli cu e garantia di fabrica mas lihe cu garantia legal of garantia di tienda. Sinembargo, mas balor y calidad e auto of piesa tin, mas largo esaki mester funciona sin problema segun ley. Si bo ta di opinion cu bo auto of piesa no ta conforme e acuerdo, tuma contacto cu e a garashi di auto y trata hunto di yega na un solucion. Si tin cualkier duda, pregunta of mester di intermediacion of conseho legal, por fabor tuma contacto cu nos departamento pa asistencia.



Na e articulo aki bo no por adkiri derecho, pero pa mas informacion riba leynan cu ta trata derecho di consumido, haci un keho of registra un abuso contra consumido yama of pasa personalmente na Dienst Huur- en Consumentenzaken na Wayaca 33, tel: 5829914, bishita nos website: www.dhc.aw, “like” nos of conta un anecdota riba facebook, sigui nos via twitter of e-mail nos na info@dhc.aw.