Guarda Costa a suba asistencia na e yate di placer “Livi”

Plezierjacht krijgt assistentie van de Kustwacht

De Kustwacht op Aruba kreeg gisteren om 18:27 een melding dat een plezierjacht motorproblemen had. Het vaartuig met 6 personen aan boord was ter hoogte van de lighthouse en beide motoren deden het niet meer. Het Kustwachtvliegtuig is naar de locatie gestuurd en bevestigde dat het vaartuig 1.4 mijl ten westen van de lighthouse dreef. De Metal Shark is naar de locatie gedirigeerd en heeft het plezierjacht naar Renaissance Marina gesleept.