Atraco arma cu maltrato na “Why Me” Lottery na Nijhoffstraat

diahuebs anochi pa mas o menos 9:10 central di polis ta wordo notifica cu un atraco a caba di duma lugar na Why me Lottery situa na Nijhoffstraat na San Nicolas .

Na yegada di patruya a bin topa cu e bendedor herida. E atracadornan lo a maltrate. Por a compronde cu ta trata di dos hende homber cara tapa y full bisti na preto cu un arma di candela cu a drenta e lugar y maltrata e bendedor y a bay cu e benta di dia cu tabata mas o menos afl 1000,- . Nan lo a huy na pia. Na e sitio a presenta Atraco Team , polis technico y slachtofferhulp .

Ambulance tambe a presenta pa asina atende e victima y despues a hibe INSAM pa tratamento.

Nos di Cuerpo Policial ta pidi es cu a wak algo of sa algo yama tiplijn di polis cu ta 11141.