Keynote speakers pa Acuril 2019 na Aruba

Association of Caribbean University, Research and Institutional Libraries (ACURIL) ta tene su di 49 conferencia aki na Aruba di 2 pa 6 di juni 2019. Durante conferencia ta focus riba e Sustainable Development Goals (UN agenda 2030) . Tema di e conferencia ta ‘Access and opportunity for all: Caribbean Libraries, Archives and Museums supporting the United Nations Sustainable Development Goals’.



Biblioteca Nacional Aruba tin e honor di organisa e conferencia aki cu ta tuma lugar na Renaissance Aruba Convention Center. Lo tin presentacionnan di oradornan renombra, tayer, exhibicion di proveedornan di productonan y sistemanan pa bibliotecanan y centronanan di informacion. Oradornan principal (Keynote speakers) ta: Sr. Cees Hamelink, Maaike Toonen (Koninklijke Bibliotheek), Profesor Jesus Lau, sr. Paul Geerders, sra. Maaike Toonen, sra. Marilyn Alcalá-Wallé, srta Jemi Lacle y sr. Laurent Jean Pierre.



Dia 2 di juni tin un pre-conference pa gruponan specifico cu a pre-inscribi. Apertura di e conferencia lo tuma lugar riba dialuna 3 di juni. Minister di Enseñansa, Ciencia y Desaroyo Sostenibel dr. Rudy Lampe ta invitado special y tambe orador. Su charla ta titula: ‘A new name for the SDG’s’. Titulo di dr. Cees Hamelink su presentacion ta ‘Libraries: sanctuaries for authentic communication’. Su presentacion lo ta diahuebs dia 6 di juni. Tambe riba programa sr. Profesor Jesus Lau di universidad di Veracruzana na Mexico. Titulo di su presentacion ta ‘SDG´s, Food Security and Poverty Alleviation: The Empowering Role of Media and Information Skills’. Sr. Paul Geerders ta presenta su charla titula ‘Information for Sustainable Development’. Sra. Maaike Toonen su presentacion ta titula: ‘The role of local libraries in the Netherlands in preventing social exclusion’. E ta elabora riba e programa di KB y e tarea specifico di bibliotecanan local pa preveni exclusion social.



For di Corsou ACURIL ta spera sra. Dr. Marilyn Alcalá-Wallé, Minister di Enseñansa, Ciencia, Cultura y Deporte. Titulo di su presentacion ta ‘*Literacy* is *Life* itself!’. ACURIL Aruba 2019 ta presenta tambe srta. Jemi Lacle (Aruba), Project Manager and Partnership Lead, Open Data and Analytics, World Bank Group. Titulo di Jemi su presentacion ta: ‘Libraries : Sustainable and Resilient Community Hubs’ . Riba programa di diaranson dia 5 di juni tin e orador sr. Laurent Jean Pierre, ethno-botanist di St. Lucia. Titulo di su presentacion ta ‘Roots Redux’.



Esaki ta un conferencia di bibliotecanan den Caribe unda Merca tambe ta participa y hunto cu e conferencia tin un exhibition. Aña pasa a participa 22 pais den Caribe y esaki lo ta e di 49 edicion. Durante e ultimo anochi di clausura ta drenta e di 50 edicion di ACURIL. Cede di e conferencia pa 2020 lo ta Bahamas.



Gustosamente e Commitee Organizador local ta invita tur esnan interesa den e charlanan interesante pa registra via acuril2019.participants@gmail.com y pa mas informacion bishita e website di ACURIL2019.





