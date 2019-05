Chauffeur a dal cu auto den palo di lus

Diadomingo atardi a sosode un accidente na Morgenster. Un dama chauffeur a baha caminda dal den palo di lus. E chauffeur a keda levemente herida. Polis di trafico a yega y mira e situacion. A yama Elmar y Ambulance. E dama herida tabata tin dolornan na curpa. E no tabata tin corta of heridanan habri. Famia a bin tambe pa mira e situacion. Elmar su personal a atende cu e palo di lus cu a kibra. Paramediconan di ambulance a duna e victima yuuda y bay cune den ambulance. E no ta grave.