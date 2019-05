Detencion na Totolicastraat Simeon Antonio, ademas a confisca e boto Spanish Fly!

Diadomingo anochi e team special di polis a sigui cu nan entradanan judicial unda despues di a drenta un cas na Maripampoenstraat a sigui despues unda a haci un entrada judicial na un cas na Totolicastraat unda eynan ademas di detencion a confisca e boto Spanish Fly esaki enconneccion cu e investigacion andando. Nos lo sigui informa cu mas imagen.........

Veraion avanza

Diadomingo anochi laat autoridad a drenta cas den Totolicastraat. Eynan tabata tin sospecho pa hendenan bibando meti den baho mundo. Ora cu Arestatie Team a drenta tabata tin basta hende na e cas. A haci detencion di esnan cu ta sospecha di ta meti den droga. A confisca droga. A confisca tambe boto etc. Durante e investigacion a haya varios ilegal bibando den e cas. Ta sospecha e grupo aki di ta move entre Venezuela cu Aruba principalmente cu boto. E adres no ta desconoci pa husticia. Pa basta tempo tin wowo riba e grupo cu ta move na e adres den Totolicastraat. Departamento di droga a trek e investigacion hunto cu Ministerio Publico cu a duna ok pa haci entrada. Mesun team a drenta e cas na Marie Pampoenstraat y eynan tambe a haci detencion. Esnan deteni den investigacion di droga ta entre otro Colombiano tambe y ilegalnan di Venezuela.