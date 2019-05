Rocco Tjon: Na 2015 caba “Raad van Advies” a bisa cu e ley di LAFT ta contra nos constitucion.

Den e prome articulo y video informativo riba e topico aki nos a elabora riba e origen di e ley di supervision financiero cual ta data bek for di 2014. Den e Koninklijk Besluit number 20467, cu Gobierno di Reino a duna sr. Mike Eman pa “ondeugdelijk bestuur”, por lesa cu pa e motibo cu a hiba un mal maneho financiero, caminda presupuestonan tawata conoce cifranan irrealistico, Hulanda a interveni. Atraves di e protocol cu sr. Mike Eman a firma na 2015 y e ley di LAFT cu solamente Parlamentarionan di AVP a vota na su fabor, e organo di supervision CAFT a wordo institui.



CONSEHO DI RAAD VAN ADVIES (RvA 109/15)

Den e conseho di Raad van Advies number RvA 109 /15 riba e concepto di ley cu a wordo entrega na Parlamento na aña 2015, por lesa cu Raad van Advies ta indica cu e concepto di ley ta empugna cu nos constitucion. Bou capitulo 3 den nan rapport nan ta splica cu no por duna autoridad di un pais autonomo na un organo di Reino.



Nan ta sigui splica tambe cu e ley aki ta mina e derecho di budget di Parlamento di Aruba. Y esaki ta un di e derechonan sagrado di un Parlamento den un estado di derecho.



Por ultimo por lesa den e conclusion di Raad van Advies cu no ta posibel pa den un ley nacional duna autoridad na un organo Hulandes of organo di Reino. Y nan ta sigui splica cu e ley ta empugna cu nos Statuut y constitucion di Aruba.



FUNCIONAMENTO DI CAFT

Si nos analisa diferente di e rapportnan cu CAFT ta emiti, nos por lesa claramente cu na diferente momento nan a señala cu tawatin cifranan irrealistico keto bay ta wordo presenta. Mas aun nos por tuma nota cu nan ta papia di maniobranan cosmetico pa purba cera buraconan den presupuesto.



Loke nos ta considera alarmante y loke nos ta condena ta cu e meta pa cual e organo aki a wordo crea, esta pa percura pa e situacion financiero di pais Aruba bira bon, no a wordo logra. Al contrario, Gobierno di Reino a permiti pa e situacion empeora.



PA CONCLUI

Den nos siguiente clip informativo y articulo nos lo elabora riba e maneho cu Gabinete Wever-Croes ta hiba pa remedia e situacion financiero di pais Aruba. Esaki pa splica cu Hulanda no tin ningun motibo valido pa insinua cu e maneho cu ta wordo hiba no ta responsabel. Tambe lo elabora riba e mocionnan cu Parlamento a entrega pa segura cu tin bon control riba e maneho, pa asina restaura confiansa den nos estado di derecho.