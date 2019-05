Alto-funcionario di justicia a core malisimo y a causa accidente na Paradera

E hefe di Guarda Nos Costa Trudy Hassel a core malo y causa accidente na Paradera. Esaki a sosode dialuna atardi laat. Despues di causa accidente e no kier a baha mes for di e auto. A sconde pa asina prensa no haya saca su potret den auto di trabou. E tabata scondi den e auto cu glasnan y entre otro windshield tambe preto preto. Trudy Hassel a haya un trato preferencial for di esnan di Forensys. Normalmente tur hende envolvi den accidente entre otro Polisnan mes ta bay sinta den e van di Forensys. Asina ta splica kico a pasa pa seguro haya e accidente documenta. Den e caso di Trudy esnan di Forensys a bay sinta cu Trudy den e auto di trabou cu el a kibra. E otro chauffeur tabata cu un BMW. E chauffeur aki ta tambe chauffeur di gobernador. E tabata cu su auto personal. Na e sitio e chauffeur di e BMW mes a splica cu e tabata saliendo y Trudy Hassel tabata biniendo roekeloos cu auto di Dienst y dal den su auto ora a coy e birada pa bay direccion di CITGO Paradera. Danki Dios no tabata tin hende herida.