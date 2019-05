Accidente cu varios hende herida dilanti Marriott Surf Club

Den oranan di anochi pasa di 9or dialuna a sosode un accidente basta fuerte na altura di Marriott. Un Spark color preto a lora dilanti di un Vitz. E Spark color preto tabata bayendo Nort y a bay lora man robes pa drenta Marriott. E Vitz tabata bay direccion Playa. E tabata un accidente practicamente frontal. Tabata tin varios pasahero herida. Den ambos auto tabata tin persona herida. Polisnan a haya informacion di un accidente fuerte. Na yegada a pidi pa ambulance. E heridonan no tabata grave of critico. Un tabata tin corta na lip y otronan golpinan cu a laga nan cu basta dolor na curpa. Polis a sera caminda y asina laga espacio pa e ambulancenan por a yega mas facil y asistencia por a ser duna na esnan herida. Ambos auto no por a sigui core y takelwagen tabata necesario. Ademas a keda basta azeta riba caminda y Polis mes a handle esey cu santo. E personal di Marriott tambe a core duna un man na esnan herida y bati alarma na Polis.