Accion den Marie Pampoenstraat y Totolicastraat a haya kilonan di droga y hopi illegal

A bishita tres adres den e accion grandi diadomingo anochi te cu dialuna marduga. E accion aki tabata relaciona cu investigacion di droga. E departamento di Seccion Crimen Organisa tabata lidera e investigacion. Ta papia di un caso unda diferente figura den baho mundo ta envolvi. A bay prome adres na Marie Pampoenstraat y haci detencion. Den e barrio mes hopi tabata mira basta movecion di un grupo no local cu ta meti den asunto di benta di droga. Despues a bay na Totolicastraat. Eynan a drenta cas y apartamentonan yena cu ilegalnan. Den e caso di droga cu tin basta tempo andando a confisca kilonan di droga. Tambe a confisca un boto y auto den Totolicastraat. Na e adres a topa cu arededor diez dos illegal. A haya seis homber, cuater muher y dos mucha tambe. Casi illegal ta di Venezuela. Un di e ilegalnan ta di Suriname. E grupo di illegal ta Guarda Nos Costa a tuma nan over. A bay cu nan pa wordo deporta. Ta sospecha e grupo den baho mundo di ta meti tambe den mensen handel y mensen smokkel. Cuater detencion ta directamente meti den e investigacion apart di e ilegalnan. E cuater sospechosonan ta cana un caminda diferente den e investigacion. Ora cu tabata cabando ainda a keda falta un sospechoso y nan a pone man riba dje riba caya. A bay na un adres na Tanki Leendert unda e ta biba. E tambe ta stranhero. Eynan a listra den su apartamento y confisca basta cos. Te asina leu no a papia di arma pero mas bien droga na cantidad grandi di kilonan.