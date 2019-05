Campeonato di Aruba Softball Bond a continua

Celebrities ta logra su promer Victoria den AA derotando Macuarima Spark Elektra

Campeonato fast pitch di Aruba softball Bond dedica na dos baluarte Jacobo Jansen y Gilbert “ Nando” Maduro a continua riba veld di Dragon Hitters. Den un wega maratonico di “toma y dame” Celebrities a logra su promer victoria derotando Macuarima 19-13. Celebrities como equipo a bay di 33-16 pa un averahe di 516 mientras Macuarima a bay di 27-10 pa un averahe di 370. Resumen final Celebrities 19 careda, 16 hit, 3 error y ta laga 9 coredor na base. Macuarima Spark Elektra 13 careda, 10 hit, 3 error y ta laga 7 coredor den circulacion. Mihor bateadornan pa Celebrities ta Ozzi Webb 3-2, Jose Gomez 4-3 cu 4 careda anota mas 2 rbi, Joshua Wever di 4-3 cu 3 careda anota mas 6 careda impuha, Jose Luis Gonzales 4-2, Jason Albus 2-2 cu dos anota y 2 impuha,Michaud Daal di 2-1. Pa e equipo di Macuarima a destaca na plato Jermain Ras 2-1, Edgar Flanegin 4-2 cu dos careda anota, Jean Pierre Geerman 4-2, Jorrick Briesen y Sherwin Loopstok ambos di 2-1. Jose Baez ta habri pa Celebrities y no ta logra coy un out permitiendo 8 careda unda mesora manager no ta basila y ta trese Albertico Noguera kende ta bay 3 inning tirando 24 bola, 28 strike permitiendo 5 careda tras di 5 hit regalando 3 base por bola. Finalmente Jeremy Geerman ta drenta releva Noguera ta lasna 2 inning no ta permiti careda y nan ta batie 3 hit. Albertico Noguera ta bay cas cu e Victoria. Pa Macuarima Benjamin Geerman ta habri y ta lansa 2/3 tercio di entrada permitiendo 6 careda riba 3 hit y ta wordo releva pa Lucio Geerman kende ta tira 56 lansamento permitiendo 5 careda , 8 hit y dos base por bola. Ray Bernabela ta drenta y ta lansa 2 inning pa un total di 38 lansamento permitiendo 8 careda, 5 hit y ta regala 4 base por bola y ta bay cas cu e derota riba su nomber. Weganan di fast pitch henter siman. Dialuna, Diaranson y Diabierna ta na veldnan na Pos Chiquito y Diamars cu Diahuebs na Dragon Hitters. Softball fast pitch a la carga!!