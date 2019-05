Rocco Tjon: Gobierno di Reino a permiti Mike Eman destrui nos finanzas publico

E PROME DOS ARTICULONAN Y CLIP INFORMATIVO

Den e prome dos clipnan nos a elabora riba e hecho cu sr. Mike Eman, sosteni pa Parlamentarionan di AVP, a entrega nos autonomia financiero na 2015. E entrega a sosode a base di e protocol cu Mike Eman a firma cu Hulanda riba 2 di mei 2015 y debi na e hecho cu Parlamentarionan di AVP a vota na fabor di e ley anti-constitucional aki, apesar cu conseho di Raad van Advies a señala esaki.



Dus Aruba tawata conoce 2 problema pa loke ta maneho financiero. Na prome lugar sr. Mike Eman tawata hiba un maneho financiero irresponsabel. Y esaki nos por lesa bek den e Koninklijk Besluit no. 20467, cu Gobierno di Reino a duna Mike Eman pa ondeugdelijk bestuur. Na di dos lugar nos estado di derecho no tawata funciona manera debe ser. Parlamento, cu un mayoria di AVP, no tawata eherce nan tarea di control.



MANEHO GABINETE WEVER-CROES

Na momento cu Gabinete Wever-Croes a asumi nan responsabilidad nan a presenta na Parlamento un Memorandum financiero economico (FEM). CAFT y Gobierno di Reino a aproba e FEM y esaki por lesa bek entre otro den e protocol nobo cu pais Aruba a firma cu Hulanda na 2019. E diferencia mas grandi entre e protocol cu Mike Eman a firma y e protocol nobo ta, cu Mike Eman a bay di acuerdo pa supervision financiero structural door di Hulanda. Sra. Evelyn Wever-Croes al contrario a yega na palabracion pa pais Aruba, cu na momento yega un surplus riba presupuesto, lo institui un organo di supervision Arubano, sin representacion di Hulanda. Asina de facto nos a recobra bek nos autonomia financiero.



MOCIONNAN DI STATEN

Pa loke ta e bon funcionamento di nos estado di derecho, tin dos aspecto cardinal cu a cambia. Parlamento di Aruba a aproba un mocion di fraccion di MEP, den cual a urgi gobierno pa na mitar di aña responsabilisa nan maneho y con nan ta ehecuta fondonan aproba den presupuesto. Esaki pa si ta necesario Parlamento di Aruba por re-aloca cierto fondonan pa evita, manera tawata e caso bou gabinete di Mike Eman, cu na final di aña Aruba conoce un presupuesto supletorio cu alocacion di fondonan adicional.



Pa prome biaha den historia, na 2018, pais Aruba a conoce un presupuesto supletorio budget neutraal. Es decir no tawatin mester di mas fondo y asina a cumpli tambe cu e norma financiero manera stipula den e memorandum financiero economico.



PA CONCLUI

Nos ta informa pueblo pa asina tur hende por compronde cu Hulanda no tin niun motibo valido pa kier impone of duna instrucion. Al contrario, ta bou supervision di Hulanda, for di 2015 te cu 2017, nos situacion financiero a empeora.



Den nos siguiente articulo nos lo elabora riba e conseho di “Raad van Advies” riba e concepto di ley cu a wordo entrega y e autoridad di Parlamento pa entrega un amienda pa drecha e aspectonan anti-constitucional.