SESO SPORT TA BACK NA CLUB PRIMAVERA!

Club Primavera --- Diasabra anochi 1 di juni benidero na Club Portugues na Primavera, e prome anochi di e classico Sesosport di 2019 lo tuma lugar! Despues di un tempo un tiki largo di ausencia, e team di Club Primavera ta back in town pa setup otro candeloso encuentro di sesosport "Scucha, Pensa, y Contesta"!

Ya caba nos a haya noticia cu e poderoso team di "The Saints" lo ta presente pa hasi un come back n'e podium di honor! Sigur sigur tin mira ariba team nan fuerte manera e flamente "Wijze Oma's", "Powerpuff Girls", "Hoffi Prikichi", "Old Parr", y "No Problem", pero sigur sigur tur partisipante lo ta puntra nan mes ta cua team lo por enfrenta e durisimo team di "Nos Tin Aden", kende nan a dal durisimo den ultimo encuentro!

Mas cu logico e bar y cushina lo ta bon yena cu pasapalonan crioyo y di Portugal, y no lubida locual un y tur ta baha ariba dje tur ora, e suculento Spetada!!!

Inscripcion lo cuminsa 7:30 di anochi pa asina nos por cuminsa 8:00. Ta pidi un y tur pa please ta presente na ora pa cuminsa na tempo. Prijs pa inscripcion lo ta 10 florin pa persona, cu'n maximo di 6 persona pa cada team. Tambe nos kier a anunsia cu mescos cu biaha pasa, nos lo ta hopi streng ariba "cheatmento" cu cellular husando Google scondi scondi. WiFi turned off ta e status preferi cu nos lo kier wak durante cu competencia ta aden.

Bo sa kende tabata Niki Lauda? Bo sa unda antes Basiruti tabata keda? Bo sa unda Ulaanbaatar ta keda? Bo sa con tabata yama caya Ernesto Petronia antes? Nooo??? Wel pasa diasabra, 1 di Juni pa 8'or di anochi na Club Portuges na Primavera y expande bo conosimento cu otro anochi candeloso di hersengymnastiek. E soppi ta na candela...yegaaaa!!