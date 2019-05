Motociclista a resulta herida den un accidente na Hooiberg

Diamars, pa mas of menos 12’or di merdia, polis ta bay na e cruzada di Sero Biento y Hooiberg, net p’ariba di Well Well, Restaurant, pa un accidente cu herido. Eynan nan a bin topa cu un motociclista benta abao. Segun cu tin di compronde, e motociclista tabata saliendo for di e crusada di Sero Biento, bayendo na man robes, direccion Playa, despues cu un auto di p’ariba a dune chens di sali.

E motociclista a tuma e chens, sin paga tino cu un Nissan March tabata acercando. E brommer a pasa raspa e March na banda, pa despues dal abao. Ambulance a presenta na e sitio pa asina duna e motociclista prome auxilio, pa despues hib’e hospital pa tratamento medico avansa.