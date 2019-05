Persecusion tras di BMW a caba den un detencion na Apelsinastraat na Tarabana.

Apelsinastraat/Tarabana - Diamars atardi den Dakota habitantenan tabata scucha masha hopi sirena di polis, y tambe por a mira movecion di diferente patruya.

A bin resulta cu nan tabata tras di un BMW cu no kier a para deapues di a ordene pa para ta for di banda di Scooterplan na Bazinstraat te na Appelsinastraat unda a logra pare.

segun nos a compronde un caminda den Playa patruya a dune un señal pa e para.

Den algun minuut di a pidi refuerzo patruyanan ta topa cu e BMW cu un conocido di nan na stuur. Mesora a blokia e auto y a saca e chauffeur pone ariba caminda. Ey ta caminda ela wordo poni den boei. Mientrastanto transportwagen tabata na caminda pa buske. E problema aparentemente a cuminsa debi cu e chauffeur tabata coriendo auto irresponsable treciendo trafico den peliger tanto pa e automobilistanan y peatonnan como tambe su mes. Polis a hala su atencion pero e chauffeur lo a spanta y a core bay. A pidi takelwagen, pero na yegada di e takelwagen e no tawata necesario mas, debi cu tata di e chauffeur mes a yega na e sitio y a bay cu e vehiculo.