Cosecha Kiosko a habri su portanan oficial Sosteniendo e artesano y artistanan cu SEYO nacional di Aruba

ORANJESTAD, ARUBA (21 di Mei 2019) – Cosecha tambe a habri su kiosko na Paarden baai Plaza/Welcome Plaza. Joanne Dirksz Directora di Cosecha y Vicky Arens-Tjon a Tjoe presidente di Fundacion C.R.A.F.T a hiba palabra unda a splika di e intencion pa habri un di tres Cosecha.



Dirksz a duna un danki na tur artesano y artista pa tur nan esfuerzo, na e directiva di Fundacion CRAFT, e comision di SEYO nacional cu ta traha boluntario, na APA, ATA, Departamento di Cultura y tambe na tur otro instancia personanan cu ta kere den Cosecha. Nos ta traha duro pa nos artesanonan y artistanan y lo sigui hasi esaki. Cada producto den Cosecha tin un storia su tras y esey ta dune su balor. Tur cos ta wordo traha cu hopi amor y passion y ta increibel kiko nos mesun hendenan por traha.

Tjon a Tjoe a pone enfasis cu nos artesania local, ta traha na man cu amor, fungiendo no solamente como mini embahandornan di Aruba pero tambe como muestra di ta un pueblo creativo pero tambe dedica pa logra exito riba varios tereno. Cosecha ja caba ta operando pa tres aña y mey y por bisa cu tin tres biaha mas artesano cu na comienso, participando cu Cosceha, esta casi 70.

E soño pa artesania di Aruba wordo reconoci y haya atencion, ta andando algun decada caba, p'esey Cosecha ta sinti orguyoso cu nan por ta aki awe pa celebra un desaroyo positivo. Positividad, algo cu nos mester awe mas cu nunca den nos comunidad. Fundacion CRAFT y Cosecha no ta pretende di ta perfecto, ni cu nan ta of tin e contesta maximo encuanto e necesidad di e artesano. Fundacion CRAFT su directiva ta traha boluntario cu amor pa e meta aki y tur subsidio y comision tey pa por engrandece e esfuerzo aki y pa crea e circumstancia unda ni un artesano ta obliga pa para bende su producto, pa e por focus riba su produccion.

E kiosko nobo ta uno colorido cu un toke artistico unda lo tin productonan cu e SEYO nacional disponibel na benta. Tambe e kiosko lo fungi como un punto mas pa duna informacion na nos turistanan tocante di Cosecha Playa y San Nicolas y otro lugarnan cu ta sostene arte y artesania.





Cosecha ta sostene nos artesanonan y artistanan local y actualmente tin 68 artesano y artista ta bendiendo den Cosecha. Tur artesano cu ta bende den Cosecha tin un SEYO nacional di Aruba cual ta nifica cu nan a pasa e proceso di SEYO. Pa bin na remarke pa un SEYO por pasa departamento di cultura pa mas informacion.



Bishita e Facebook page di Cosecha: www.facebook.com/Aruba-Cosecha of pasa sercanan na Oranjestad, San Nicolas of awor tambe na Welcome Plaza pa admira y cumpra arte y artesania, e empleadonan ta cla pa juda bo y conta bo un tiki mas di cada producto.