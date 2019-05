Examen y ripiticion di examen pa cuater cacho special di listra di KIA

ORANJESTAD – Despues di un training di mas cu diesdos siman, K9 Acenta, e cacho special nobo di listra droga di KIA, a gradua pa su examen. Acenta ta un Melchelse herder, procedente di Hulanda. Danki na un donacion particular, Acenta awor ta forma parti di e Team Extraordinario di Resfuerso - Brigada di Cacho (BOT-K9) di KIA. Preparacion di Acenta den su totalidad a tuma luga na Aruba mes.



Ademas di Acenta, cu a haya su prome certificado, dos otro cacho di servicio Noa, Pipo y Sting a pasa nan ripiticion di examen. Ripiticion di examen ta tuma luga dos biaha pa aña y ta encera control di calidad den e siguiente disciplina; droga, placa, arma di candela y municion.



Instituto Coreccional di Aruba tin un Team Extraordinario di Resfuerso - Brigada di Cacho (BOT-K). E team aki tin e.o. na su disposicion, cachonan certifica di vigilancia, como tambe di listra, cu ta contribui na siguridad paden y pafor di KIA.



Riba e portretnan tin para:

- Dos potret di e examen

- Dos potret di e cacho special di listra nobo, K9 Acenta, cu ta inclui un unda hunto cu su trainer e ta hunga cu un co’i hunga





Examen en herhalingsexamen voor vier speurhonden KIA.



ORANJESTAD - Na een opleiding van ruim twaalf weken is de nieuwe speurhond verdovende middelen van het KIA, K9 Acenta, geslaagd voor haar examen. Acenta is een Mechelse herder, afkomstig uit Nederland en dankzij een particuliere schenking bij het bijzonder ondersteuningsteam - hondenbrigade (BOT-K9) van het KIA terecht gekomen. De opleiding van Acenta heeft in zijn geheel op Aruba plaatsgevonden.



Naast Acenta, die voor het eerst haar certificaat behaalde, deden de diensthonden Noa, Pipo en Sting hun tweejaarlijkse herhalingsexamen c.q. kwaliteitscontrole in de disciplines verdovende middelen, geld en vuurwapens en munitie.



De dienst gevangeniswezen Aruba beschikt met het bijzonder ondersteuningsteam - hondenbrigade (BOT-K9) o.a. over gecertificeerde surveillance- en speurhonden, die bijdragen aan de veiligheid binnen en buiten het KIA.



Op de foto's:

- Twee foto's van het examen.

- Twee foto's van de nieuwe speurhond, K9 Acenta waarvan eentje spelend met haar geleider met haar "toy".