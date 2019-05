Den campeonato Royal Power Tat Fat ta vence Spuiters MIPA.

Jomark Flanegin ta lansa un “no hit no run” contra su tata Poy Flanegin y ta scirbi historia

Campeonato fast pitch di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Jacobo Jansen y Gilbert “Nando” Maduro a continua riba veldnan na Pos Chiquito. Den categoria AA e equipo di Royal Power Tat Fat Home Depot a enfrenta Spuiters MIPA unda Jomark Flanegin lansando pa Royal Power a enfrenta su tata Johannes Poy Flanegin. Poy kende tin su trajectoria hopi bunita skirbi den historia d Aruba y awor na un edad mas grandi ta enfrenta su propio jui Jomark Flanegin. Berdad ta cu tempo ta pasa y awor ta temporada unda e jui ta skirbiendo su propio historia. Jomark Flanegin ta lansa un “no hit no run” y tabata serca di un perfect game momento cu un solo hungador a subi base mediante e unico base por bola cu Jomark mes a otorga. Royal Power a bati como equipo di 21-11 pa un averahe di 407 mientras Spuiters MIPA a bay di 17-0 den fila pa un averahe di 0.00. Boxscore final Royal Power 8 careda, 11 hit, 0 error y ta laga 10 coredor den circulacion. Spuiters MIPA 0 careda, 0 hit, 1 error y ta laga 0 coredor na base. Mihor bateadornan pa Royal Power ta Edmar “Macho” Tromp di 3-3 cu dos careda anota y 1 rbi, Giandrick Lacle 2-1, Eldrick Dijkhoff 4-3 cu 2 careda anota y 2 impuha, Kelvin Silvania 2-1 cu 2 rbi, Jomark Flanegin 4-1, Jair Thompson y Gregory Krosendijk di 3-1. Pa Spuiters MIPA ningun bateador a conecta un hit. Jomark Flanegin tabata candela y dominante riba monticulo y ta poncha 5 bateador Reison Alvarado, Gerald Tromp, Gerald Werleman, Carlos Wester y Gracindo Wester kendenan a keda cu e carabina riba nan lomba. Jomark Flanegin 6 inning, 19 bola, 32 strike bon pa 51 lansamento no ta permiti hit y ta regala 1 base por bola. Pa Spuiters a inicia e partido Gerald Werleman kende a bay 2 tercio den promer inning a permiti 3 careda limpi tras di 2 hit y ta wordo releva mesora pa e veterano Poy Flanegin kende ta lansa 5 inning y 1 tercio contra su propio jui. Poy ta tira 54 lansamento permitiendo 5 careda di cual 4 ta limpi mas 9 hit. Weganan ta continua diahuebs riba veld di Dragon Hitters cu 2 tremendo wega di AA 715pm y 9pm. Bar y cushina ta bon surti.