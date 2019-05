“.. Liderazgo polítiko mester sosodé den un forma demokrátiko, i no algu imponé ..”

segun ideologia di polítiko hóben Gwendell Mercelina, Jr.

___________________________________________________________________________________________

WILLEMSTAD, CURAÇAO -

Despues di e tópiko den algun medionan tokante postulashon komo lider di un partido polítiko di e polítiko independiente, hóben ku a risibí mas voto den un kontienda elektoral den historia Gwendell Mercelina, Jr. ta reakshoná.

Gwendell ta keda den e arena polítiko esei ta sin duda kumpliendo ku e vishon ku e la presentá di un generashon, pero ku e la konfirmá pa bira lider di niun partido polítiko esaki no ta kuadra ku e realidat aktual. Pa bira lider di un partido, bo mester ta miembro di un partido, anto e miembronan mester skohe ken nan ta deseá pa bira nan lider polítiko.

Tumando nota riba e último tempu kon desaroyo polítiko ta riba nos pais, ta importante pa nos keda demostrá kredibilidat i diferensia den nos forma di hasi polítika siendo un kara nobo. Su entrada polítiko práktikamente a kousa for di alegria te ku konsternashon laboral, i sigur despues di ta bai kumpli tres aña komo polítiko den yüni próksimo mester keda mantené su forma independiente, skèrpi, determiná i revolushonario ku e la bini ta profilá.

Ta apresiá e interes den e desaroyo di su karera i ku pronto lo e bai tuma su desishon riba senario, pero su ideologia riba liderazgo polítiko ta aksentuá: “Miéntras kada lès ku nos ta pasando aden komo pais mester hasi nos mihó hende, e lès di komprondé demokrasia tambe ta importante. Mi ta respetá nos sistema i demokrasia parlamentario, i ta sumamente gradesido na tur ku a habri porta p’ami a skucha e yamada polítiko awe. Apesar di tin e kantidat di votonan risibí kual por ta mas ku hopi den e senario, nos no a risibí asiento i ta gradesido na esaki – paso e tempu perfekto lo yega. P’esei liderazgo polítiko ta algu ku mester nase for di loke e komunidat ta anhelá. Polítika ta refleho di nos propio hendenan, nos propio interes, anto si nan ta deseá di mira nos persona komo lider polítiko un dia e lo mester sali orgániko for di e sistema i no imponé o orkestrá. Esei te diferensia ku mi por primintí ku mi balornan, no ta tur hende ni tur polítiko ta meskos, paso mi ta kere fiel ku trabou duru semper lo paga!” den palabranan di Gwendell Mercelina, Jr.



Loke sigur ta e kaso, den kuadro di konmemorashon di 50 aña di 30 di Mei 1969, djaweps otro siman Gwendell Mercelina, Jr. lo ta e oradó hóben na Plasa Wilson Papa Godett invitá huntu ku eminente señor Stanley Brown.