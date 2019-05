Multa a cai pa tene nos medio ambiente sushi ACCION CONTRA DUMP ILEGAL

San Nicolas, ARUBA: Siman ta habri cu diferente accion policial riba nos isla. Awe a toca turno pa e districto di San Nicolas. Un grupo di studiante cu ta terminando nan estudio di MBO nivel 4 a tene un accion ariba dump ilegal. E tema principal tabata medio ambiente.

E accion tabata dirigi riba dump ilegal den e bario pariba di brug. A constata un dump ilegal na Sabana Basora y a cuminsa cu un accion mesora pa asina haci e area aki limpi. E tabata un molester grandi . Pa loke tabata e sushi cu a wordo laga atras entre otro: hero bieu, airco bieu, palo y diferente sorto di artefacto cu tabata contamina e suela. E dump ilegal aki tabata ariba un tereno priva na unda e doño di e propiedad a haya un multa pa cu esaki.

E accion aki a inicia na San Nicolas pero lo sigui den diferente districto pa asina elimina e fenomeno di dump ilegal. E unico lugar pa ley cu por tira sushi ta na dump di parkietenbos.

E grupo ta keda infantisa cu nos mester por cuida nos medio ambiente, nos flora y nos fauna, si a nos como adulto no hacie awe mayan nos futuro generacion lo wordo perhudica, nos naturalesa ta wordo perhudica y nos flora,fauna y bestianan lo no existi mas.

MULTA pisa lo cai! No tira sushi den mondi of riba caya, nos di KPA lo duna un multa mesora! Tene Aruba limpi!