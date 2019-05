Campeonato fast pitch di Aruba Softball Bond a continua Jay’s Tire ta knock out Celebrities seyando un otro victoria

Campeonato fast pitch di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Jacobo Jansen y Gilbert “Nando” Maduro a continua riba veldnan na Pos Chiquito. Den categoria AA e fuerte equipo di Jay’s Tire a bini por la goma y ta knock out Celebrities 20-7. Jay’s Tire como equipo a bati di 20-13 pa un averahe di 650 mientras Celebrities den conhunto a bay di 21-6 pa un averahe di 286. Resumen final di e wega Jay’s Tire 20 careda, 13 hit, o error lagando 5 coredor na base. Celebrities 7 careda, 6 hit, 4 eror y ta laga 10 coredor den circulacion. Mihor bateadornan pa Jay’s Tire ta Jayson Orman 3-2 cu 3 careda anota mas 1 rbi, Nathan Berkel 3-1 cu 3 careda anota mas 3 rbi, Sando Geerman 3-2 cu 6 careda impuha incluyendo un triple, Artoir Herrera 3-2 cu un doblete y un triple, Jeromin Kelly 3-2, Sandrick Geerman 4-2 cu un doblete, 2 careda anota y dos impuha, Jowald de Cuba di 3-1. Pa Celebrities a destaca na plato Benjamin Tromp 2-1, Angelo Dos Santos y Gregory Manuel ambos di 2-1 cu un careda anota y un careda impuha, Wensley Kock di 3-2. Jorge Santana ta drenta releva e hoben Gerald Maduro y ta bay cas cu e victoria. Gerald Maduro a tira solamente 1 tercio di promer inning permitiendo 5 careda mas 3 base por bola. Jorge Santana ta drenta releva y ta bay 4 inning y 2 tercio, 48 bola, 52 strike pa un total di 100 lansamento permitiendo 2 careda limpi, 5 hit propinando 6 strike outs y ta regala 6 base por bola. Jeremy Geerman kende ta habri e partido ta bay cas cu e derota permitiendo 10 careda riba 8 hit y ta regala 4 base por bola. Jeremy ta wordo releva pa Albertico Noguera den di 3 inning kende na su turno ta wordo releva pa Gregory Manuel y despues Ozzi Webb. weganan ta continua dialuna 27 di Mei na Pos Chiquito 715 pm White Joker vs Blackhawks y pa 9pm Piratas vs Black Joker. Diamars 28 di Mei na Dragon Hitters 715pm Logros vs Piratas y pa 9pm White Joker vs The Prodigies. Na Dragon Hitters bar y cushina ta bon surti. Softball fast pitch a la carga!