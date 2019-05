Amantenan di e deporte i pasatempo mas gusta pa nos Rubianonan, esta Domino, ta cla pa start sali.

Aruba Domino Bond tin e placer di presenta e Campeonato Nacional di Domino Balashi 2019.

Aruba completo ta keda invita pa Diabiera awor, dia 24 di Mei 2019, pa e gran apertura, cu lo tuma lugar na Balashi Beer Garden, cuminsando pa 7.00 di anochi cu un bunita desfile di e 8 teamnan di Domino Organisa na Aruba. Tambe, bin presencia y duna resalte na 4 legendario di domino na kendenan e campeonato aki lo ser dedica.



E campeonato Nacional di Domino Balashi 2019, lo conta e aña aki cu e siguiente 8 teamnan: Old Parr Dt,GoldStone Dt, Extreme Dt, Sport Boys Dt, Eagles Dt, Trappers Dt, NoordStars Dt, Ottleys Dt.



E campeonato organisa aki lo wordo hunga na diferente cedenan rond di Aruba, tur Diabierna y tur Diadomingo.



E aña aki un vez mas Aruba Domino Bond ta conta cu contribushon di nos compañía cu mas tin nos deportenan local na pecho. Cu su productonan mas gusta i consumi durante i despues di wega, esta Balashi i Dewars.



Aruba henter ta wordo invita pa asisti na e apertura i e weganan pa asina apoya tur e teamnan di Domino organisa.



Noordstars Dt. Lo sa di retene nan titulo di campeon un biaha mas, of nan rival Old Parr Dt lo tin algo di bisa? 8 team cla pa bataya.



Aruba domino Bond tawardabo na Balashi Beer Garden pa e gran apertura cu bar i cushina na style di happy hour. Amantenan di domino....Campeonato Nacional di Domino Balashi 2019 ta start!