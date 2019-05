Campeonato fast pitch di Aruba Softball Bond a continua

Royal Power Tat Fat Home Depot ta derota Macuarima Spark Elektra 6-2



Campeonato fast pitch di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Jacobo Jansen y Gilbert “Nando” Maduro a continua riba veld na Pos Chiquito. Royal Power ta percura pa un otro victoria e biaha aki derotando Macuarima Indians den un bon wega. Boxscore final Royal Power 6 careda, 9 hit, 3 error y ta laga 6 coredor na base. Macuarima Indians 2 careda, 2 hit, 1 error y ta laga 5 coredor den circulacion. Royal Power como equipo a bay di 20-9 pa un averahe di 450 mientras cu Macuarima a bay como equipo di 19-2 pa un averahe di 105. Mihor bateadornan pa Royal Power ta Gregory “Pilin” Krosendijk 3-2 cu dos careda anota, Jorge Wouters 2-2 cu un doblete y dos careda anota, Jomark Flanegin 3-2 cu 2 rbi, Kelvin Silvania y Edmar “ Macho” Tromp ambos di 1-1. Pa Macuarima Spark elektra e unico dos hitnan a wordo conecta pa Jean Pierre Geerman kende a bay di 3-2 incluyendo un doblete. Jair Thompson ta cubri henter e ruta y ta pone su di dos victoria riba su nomber. Jair ta lansa 5 inning, 28 bola, 5 strike pa un total di 83 pitch, permitiendo 2 careda di cual 1 ta limpi, 2 hit y ta propina 8 ponche regalando 3 base por bola. Randolph Pinedo, Michael Fingal y Darl Quandus tur a ricibi 2 strike outs mientras Ray Bernabela, Ingomar Flanegin tambe ta waya pasa bay 1 biaha. Juan Chirino ta bay cas cu e derota pero por mira atras riba un tremendo labor riba monticulo tirando 35 bola, 47 strike pa un total di 82 pitch permitiendo 6 careda, 9 hit, 2 base por bola propinando 4 strike outs na Jomark Flanegin, Kenny Hart, Guyon Cannister y Aldrick Loopstok kendnan ta waya pasa bay un biaha. Pues duelo den pitcheo den un tremendo partido. Dialuna awor campeonato ta continua riba veld di Pos Chiquito cuminsando pa 715pm White Joker vs Blackhawks y pa 9pm Piratas vs Black Joker. Diamars na Dragon Hitters 715pm Logros vs Piratas den e bataya di bachata mientras pa 9pm White Joker vs The Prodigies. Weganan di campeonato oficial a la carga!