Helicopter a sigui tras di pick-up sospechoso pa patruya logra par'e den De La Sallestraat

Diahuebs anochi a drenta informe di cu tin un pick-up sospechoso banda di e pompstation na Ponton, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Como cu e helicopter tabata den cercania a bay tira un bista y net a nota e pick-up preto aki a cuminza move den direccion Oranjestad y a siguie for di den halto y a dirigi e 2 patruyanan di Oranjestad na e auto despues di a persiguie un rato a logra na par'e dilanti De La Salle College. Eynan e chofer a bisa di tabata warda un persona pero despues di a ricibi e yamada cu e persona no ta eynan mas ela move for di e sitio. Pa mas siguranza polis a tuma su personalia y a lague sigui su rumbo.