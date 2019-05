Accidente cu basta daño material dilanti JR Autocenter na Macuarima

Diabierna, algun minuut prome cu 3'or di atardi, polis ta bay na Jan Macuarima pa un accidente cu basta daño material entre tres auto.

Aparentemente van di roadservice 2Fast4U tabata sali for di JR dilanti di un Mitsubishi biniendo for di Jan Flemming. Esaki a pone draai full rond y den e draaimento, el a dal den un SUV preto cu tabata bayendo direccion zuid.

Daño material ta considerabel, sinembargo no tabata tin herido.