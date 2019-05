Sospechoso deteni pa intento di atraco riba CITGO Paradera

E homber Lugene Leonard Geertruida di ta den man di husticia. E tin 24 aña di edad y naci na 1995. E ta un sospechoso cu a bin hunto cu otronan pa asina atraca CITGO na Paradera. E intento tabata net 11:04 PM ora cu e localidad a caba di sera. Nan tabata tin e porta na lock. A yega den un auto conoci como RHD. A baha cu cara tapa y cu un arma den man. Ora cu a haci e intento y no a logra, atracadornan a huy pero a graba tur movecion. Tabata tin suficiente camera di seguridad pa capta e atracadornan y nan vehiculo. Polisnan a ser avisa ora e cos a pasa. Grabacion a ser entrega na Polis. Atraco Team a cuminsa un investigacion y a yega e momento pa detencion. Diabierna marduga a yega e momento di atake pa detencion. A bay na un cas na Tanki Leendert 6. Eynan cu Arestatie Team a drenta e cas y haci e detencion. Den e cas no a haya arma. Si a topa otro material usa pa atracadornan entre otro mascaradanan. A listra den e cas y pafo di e cas. Atraco Team lo sigui cu e investigacion y no ta descarta mas detencion.