Dama chauffeur a perde control y bay pega bou di mata

Tabata algo prome cu 3or di marduga caminda cu polis a bin topa cu un auto pega bou di un mata na altura di Riu Hotel. Dos dama tabata den un Nissan March color preto. Polis a tuma datos y wak si tur cos ta okay y sigui su caminda, polis no por a haci nada mirando cu ta un accidente di un partido so y no tin ningun herido na sitio. E dos damanan a laga e auto pega bou di e mata y cana bay direccion di e club nocturnonan. Danki dios no tabata tin ningun herido.