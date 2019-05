Algo pasa di 8:30 Dialuna mainta a sosode un accidente. E dianan aki atrobe e Lusbnan di Trafico na Palm Beach ta traha un rato si y un rato no. Eynan a sosode un accidente pa descuido di e chauffeurnan, Mayoria biaha ta turistanan. E Chevrolet Aveo a bin di pariba y no a duna preferencia na e Kia Rio cu tabata bin di zuid. No Tabata tin herido.