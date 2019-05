Polis a detene motociclista cu a lanta contra polis na Savaneta

Dialuna alrededor di 12:10pm un patruya di Polis a pidi refuerso pa un detencion cu tabata bayendo for di man. A despacha varios unidad di Polis na altura di Lydia’s Kitchen na Savaneta. Ey a topa un patruya cu un motociclista lomba sunu, deteni, despues cu el a lanta cu e Polis cu a par’e.

Parce cu e vehiculo no tabatin ningun papel pa demostra su legalidad riba caminda, por ehempel su impuesto di motor paga (nummerplaat), su seguro obligatorio, keuringskaart y un rijbewijs valido. Ora Polis a bay over na detencion, e motociclista a rabia y a lanta cu e representante di ley.