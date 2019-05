Booshi Wever: Gobierno di Aruba, director di DOW Y Serlimar ta keda colabora cu e corupcionnan di Otmar!

Booshi Wever: GOBIERNI DI ARUBA, DIRECTOR DI DOW Y SERLIMAR TA KEDA COLABORA CU E CORUPCIONNAN DI OTMAR!



Despues di a bishita Serlimar mi a expresa publicamente cu un maneho devastador ta tumando lugar den e compania estatal aki. Mi por a constata cu e minister, den su afan pa hustifica su maneho, no a desmenti nada di loke mi a trece dilanti. Loke si Otmar a logra ta involucra tanto gobierno di Aruba como e director di Serlimar y di DOW den su actonan corupto. Ta importante pa pueblo haya sa di e informacion cu mi a logra di compila den bishita na varios facilidadnan di e 3 diferente companianan.



Nos a informa pueblo caba, cu a aumenta e "tipping-fee" di 120 pa 180 florin pa ton. Di e 180 florin aki, Serlimar ta haya 60 florin pa e por paga e compania cu na un manera fishy, pa no bisa corupto, a haya a un deal miyonario. Pero loke ta tristo ta cu Ecogas a ofrece Serlimar pa haci e trabou aki pa 18 florin pa ton. E cuenta no a caba aki, pasobra e "SPROOKJE" di "Waste to Energy" lo bay nifica cu e "tipping-fee" di 180 florin lo subi te na mas o menos 800 florin pa ton. Ta premira cu pa motibo di e maneho devesatador aki, companianan cu ta traha riba e tereno di desperdicio lo haya nan mes obliga di kita hende for di trabou.



En busca di mas informacion pa verifica nos ponencianan, nos a busca contacto cu e director di Serlimar. Nos preocupacion a bira mas grandi despues cu a papia cu e director di Serlimar. Riba preguntanan importante manera cuanto percentahe di e fluho di desperdicio cu Aruba ta produci ta bay na e facilidad na Pos Chikito, e no por a produci ningun cifra. Pa casi un aña ta pagando miles di florin pa algo cu no tin ningun estudio di e factibilidad economico di esaki y cu no ta den uzo ainda.

Riba nos pregunta cuanto ton di desperdicio e "SPROOKJE", esta Waste to Energy di Otmar mester pa e por draai, TAMPOCO e no sa! Informacion cu nos tin ta indica cu lo mester bay importa casi mesun hopi desperdicio cu Aruba ta produci awor aki for for di Corsow y Bonaire. Esaki ta pone nos pensa cu e director aki ta un simpel "mucha mandá" di Otmar.



UPP a pidi pa haya copia di e destaho bou man di december 2018 na unda cu ya caba nos a bisa cu tin actonan cu ta cay bou di e denominacion di CORUPCION. Nos no a haya copia pero, nos por a bay wak nan, pues "ter inzage". Wel awor nos ta compronde pakico nos no por haya copia. Otmar ta hopi miedoso y cobarde pa no duna nos copia. Si bo no tin cos di sconde, publica e documentonan. No publica informacion di e compania di amigo, pero Otmar mester publica e cartanan cu e mes a manda of esunnan cu DOW a manda. Ta tristo pa constata con directornan ta laga Otmar intimida y chantagea nan. Con por ta posibel cu un director por presta su mes pa bisa Otmar den un carta na december 2018 cu "Optie 2" di un compania cu participa den e "destaho bou man" ta e mihor opcion y despues sucumbi pa presion y chantahe di Otmar pa awe papia otro cos? Y esaki ta un di e cartanan cu Otmar no kier pa mira luz di dia. E director obviamente ta bira complice den henter e corupcion aki.



Un otro carta cu Otmar no kier duna nos un copia, ta esun na unda e ta duna instruccion na DOW cu nan mester bai pa "Optie 3" cu ta di e compania di su miembro di e Scorpio Cartel. Riba e carta ey den huki robez e ta skirbi e instruccion aki na man: "CRF. OPTIE 3 AANGEZIEN OPTIE 2 GEEN INCENIRATOR INHOUDT!!” Esaki simpelmente ta un mentira!! Optie 2 TIN un incenirator!! Awor si esaki no ta corupcion, kico ta corupcion anto. No ta manera di previlegia un amigo. Anto cu ayudo di e director di DOW, e director di Serlimar y henter e Raad van Toezicht. Un RvT cu tin representacion di comercio y sindicalismo!! Unda boso voz a keda? Of boso ta apoya corupcion tambe?



Algo hopi peculiar den henter e asunto aki ta e hecho cu ta parce cu tur hende ta den un "mood" di indiferencia na unda ta crea e pensamento cu ta BOOSHI ta zeur y Otmar ta esun cu ta haci bon. A lubida cu e mesun inidferencia aki ta loke a hinca Aruba den e debacle financiero mas grandi di nos democracia. Ta parce cu e indiferencia ey a penetra no solamente den e gremio comercial y sindical pero ta parce cu henter e sector politico ta indiferente, pasobra atrobe ta parce un biaha mas: "NOBODY CARES!" Nos tin mas cu un aña ta denunciando e asuntonan aki y nos lo no cansa, nos lo sigui cu e lucha aki te ora cu nos logra para e bagamunderianan aki.



Mirando tur loke nos a trece padilanti di e fixed-bidding, fixed deal, gañamento, gesjoemel y previlegiamento, nos ta yega na e tristo conclusion y nos mester bisa; "J'ACCUSE, OTMAR TA CORUPTO"!!!



Aruba, 27 mei 2019

Booshi Wever

Lider UPP

Brazil 163