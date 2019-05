E campeonato di domino lo sigui Diabierna na RiverPlate pa 8:00 PM y Diadomingo na Centro di Bario Noord pa 1:00 PM.

Diabierna pasa Mei 24, 2019 Campeonato 2019 di Aruba Domino Bond a ranca sali na Balashi Beer Garden. Tin 8 equipo cu ta participa den e Campeonato 2019. Despues di tira lot a resulta cu e campeon nan di 2018 mester a defende su titulo mes ora contra en contricante feros. E wega nan di Diabierna ey tabata:

Old Parr DT vs X-treme DT

Eagles DT vs Noord Stars "PIZZA HUT" DT

E campeon nan di 2018, Noord Stars "PIZZA HUT" DT mester a bataya fuerte pa domina Eagles DT 14 - 11. Den e otro wega Old Parr DT a topa un X-treme DT hopi debil y a suta X-treme DT 20 - 5. Old Parr kiermen ta pan dushi nan a bin come y cu den 2019 otro gai lo canta.

Diadomingo Mei 26, 2019 Gold Stone DT a enfrenta Trappers DT y Sport Boys DT contra Ottley's Strikers DT aki ambos partido tabata preta y ta den ultimo cu Trappers DT y Ottley's Strikers DT a logra di tuma un ventaha arina Gold Stone DT y Sport Boys DT pa ambos equipo gana cu e score di 14 -11.

E publico presente a gosa di tur dos dia y mester bisa cu ta bon domino a wordo hunga. Ta Old Parr so a haci dushi cu X-treme DT. E campeonato lo sigui Diabierna awor Mei 31, 2019 na RiverPlate pa 8:00 PM y Diadomingo awor na Centro di Bario Noord pa 1:00 PM.