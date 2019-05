Curtis Fraser (POR): ‘Ta nos mes a permiti pa e problema di abuso di menor escala na Aruba’

Recientemente e tema di abuso di menor ta sigui bini dilanti riba nos isla mas y mas ainda. Den un serie di relatonan na caminda, Curtis Fraser di fraccion POR ta desea di cuminsa expresa algun motivacion y trece puntonan dilanti cu e ta bisa mester wordo adresa den cuadro cu e tema aki.



Un di e prome factornan pa subraya den cuadro cu e tema di abuso di menor riba nos isla, ta e parti di castigo cu recientemente gobierno di Aruba a trece dilanti pa bini cu algun ahustacion. Castigo minimo mester bin, cual ta e base, y si e termina di ta muchu rigido, e ora ey so por cambia y por pone mas abao…pero den e tipo di casonan di abuso mester tin un minimo segun Sr. Fraser. Per 1 Juni 2019 gobierno a anuncia cu e meldcode ta bay cambia pa nos profesionalnan tambe, awo por actua debidamente y esaki ta un paso hopi positivo den e progreso di soluciona e problemanan aki. “Awor e profesionalnan tambe lo por entrega keho por medio di cambionan den e meldcode cual ta un iniciativa tremendo,” segun sr. Fraser ta enfatisa. No mester solamente depende ariba e voogd di e mucha pa entrega keho mas!

Sinembargo, e pregunta cardinal segun e politico ta keda: Pa kico e problema aki a bira asina grandi na Aruba? E respuesta ta simpel segun sr. Fraser ta subraya, e ta pasobra ‘como pais nos a permiti pa esaki pasa.’ Sr. Fraser ta bisa cu “nos tabata sa precisamente unda e knelpunten den e sistema ta, y ken ta e prome pa wak e señalnan na e mucha y nunca nos a dunanan nada di herment pa haci algo.” Sr. Fraser ta bisa cu e manera cu e procedura tabata wordo hiba no tabata empodera esnan cu por a pone un paro, e manera di traha den cuadro cu e casonan aki tabata simplemente inacceptabel y nos no por laga esaki pasa mas.

Caminda di cruz pa yuda e victima mester caba

E cambio den meldcode aki pues ta un adelanto tremendo segun Sr. Fraser mirando cu semper tabata tin un caminda di cruz pa yuda e mucha cu ta victima di abuso. “Te dia di awe nos no tin un opvang adecuado pa victimanan, pa nan famianan, ni pa ora e proceso cuminsa pa e sigui adecuadamente, y esaki ta otro factor importante. Desde inicio te na final no tin suficiente y bo ta sufri door di esaki,” sr. Fraser ta subraya. E ta sigui expresa cu unabes bo a keda cla, e abusador ta bay cera, bo a “logra” aunke no na e mihor manera paso na Aruba nos ta prolonga y agrega riba e sufrimento di e victima y su ser keri nan, door di no guia e victima mihor den e proceso aki.

Despues di tanto sacrificio dor di e victima, un abusador ta haya castigo condicional y sali trempan; segun opinion profesional ora bo papia cu victimanan di abuso sexual na momento cu nan topa nan abusador riba caya e ta sinti mescos cu a wordo abusa di nan di nobo. Hopi biaha nan ta haya un recaido den nan rehabilitacion.

“Bo ta haya hende ta bisa e ora ey, despues di tanto tempo, atrobe e persona ta riba caya? E no tin sentido”. Eynan caba bo ta haya menos keho cu bo por haya den realidad pasobra nan no kier sigui biba e experiencia. Afortunadamente awo tog tin un adelanto unda cu no lo ricibi castigo condicional mas, pero nos tin cu keda cu wowo riba e topico pa sigura cu gobierno cumpli pasobra nos tur kier mira un solucion awor y no durante un otro gobernacion,” sr. Fraser ta subraya.

Diferente fase pa trece solucion

Actualmente bo ta conta (p.e.) un maestro di scol prome, bo ta conta e polisnan atrobe, despues bo ta bin bek JZP y sigui biba e momento di nobo tur biaha. “Esey den e parti di victimanan, ta algo cu sigur nan no kier.”

Na diferente pais tin un luga diseña pa esaki unda cu bo ta bay eynan pa bo privacidad ta sigur y comfortabilidad pa bo por papia, haya guiansa y informacion.

Den e forma aki e investigacion por sigui cana su caminda debidamente, evidencia por wordo colecta y trata na e manera corecto, y asina ta minimalisa e cantidad di biaha un victima tin cu biba e situacion di nobo y ta minimalisa e cantidad di biaha un caso no ta yega leu; pues henter e cuido rond di e victima y nan famia mester ta e enfasis awo segun sr. Fraser. “No tin un solo solucion magico pa e problemanan, pero e trato durante e diferente fasenan mester wordo analisa, y si di berdad bo ta worry cu e tema, bo ta adresa tur e puntonan aki. Mester djis tuma e iniciativa y haci’e,” sr. Fraser ta expresa.