Candela probablemente intencional a destrui 2 auto completamente na Caya Frere Alexius

Diaranzon a drenta informe di cu lo tin un cas na candela na Caya Frere Alexius, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki no ta trata di un cas na candela pero si 2 auto cu lo ta na candela cerca di e palo di lus. E candela tabata basta grandi y a pidi pa bomberonan yega cu mas urgencia. Como cu e candela tabata yena e cas cu huma polis a evacua e habitantenan for di e cas pa e huma no asfixia nan. Na yegada di bombero mesora a domina y paga e candela feroz cu a ocasiona daño na e palo di lus y tambe cura di e cas mientras ambos vehiculo a keda completamente kima. E adres ta un adres hopi conosi pa polis debi cu eymam tin un ex- cu ta keda stalk e dama. Tur cos ta indica cu aki lo por ta trata di un candela intencional.