Informacion tocante inscripcion na Colegio EPI

ORANJESTAD – Colegio EPI a habri su inscripcion pa aña escolar 2019-2020 desde 1 di April 2019. Apesar cu ariba nos website ta informa cu e deadline tabata 2 di Mei 2019, e proceso di inscripcion di aspirantenan ta keda habri pa e diferente programanan di educacion cu nos ta ofree.



Pa inscribi simplemente mester bishita nos website na www.epiaruba.com y click ariba "Aanmelding", download y yena e formulario di inscripcion cu ta na Hulandes of Ingles, haci pago di inschrijfgeld di Awg.40,- na Aruba Bank y hiba na e comprobante di pago n’e unidad (unit) specifico hunto cu e formulario di inscripcion yena na e unidad (unit) specifico y inclui tambe tur otro documento cu ta rekeri.



Na momento cu e aspirante cumpli cu tur e rekisitonan necesario e lo haya un notificacion di aceptacion den e programa escogi.



Pa mas informacion tocante nos programanan di educacion por haya esaki riba nos website pero tambe por tuma contacto cu e unidad specifico sea personal of via telefon. E numbernan ta: Unit Ciencia y Tecnologia (525-8750), Unit Economia (525-8760), Unit Salubridad y Servicio (525-8770), Unit Hospitalidad y Turismo (525-8780).



Colegio EPI ta desea tur aspirante pa nos programanan di educacion hopi exito cu nan periodo di eindexamen y nos lo percura pa duna nan un bon bini cerca nos na comienso di aña escolar 2019-2020.