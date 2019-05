Chofer no a regula velocidad y a dal tras di un auto pa bay bira manda esaki dal un brommer cu tabata pas’e

Diasabra merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti di The New Foodcenter, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chofer di un Mitsubishi Lancer biniendo di pariba a posiciona su mes pa bay bira na man robez pa drenta eparkinglot di e supermercado y a para pasobra ela mira brommer ta bay pas’e pero su tras tabata bini otro auto cu no a logra para na tempo y a bay dal tras di e Lancer mand’e riba e banda robez di caminda y asina a dal e brommer cual tabata tin un muher riba dje cu a dal abao y a resulta herida cu rascanan na curpa. Na yegada di e ambulans nan a atende y transporte pa policlinica.