Curtis Fraser (POR) - Bon bini Island Fest y Meet San Nicolas

E ultimo dos simanan Aruba por a gosa di un San Nicolas decora y yen di ambiente, nos a weita caya grandi Pariba vibra un bes mas manera e dianan di Carubbian.

Dos evento exitoso unda Aruba y su bishitantenan por ta orguyoso di locual a wordo ofreci.

Feedback ariba e eventonan ta tremendo pero e feedback ta bin cu pregunta, preguntanan manera dicon no a djis sigui yamanan Carubbian…well ta paso nan ta algo otro, specificamente nan ta dos eventonan completamente diferente pero similar.

E prome evento yama “Meet San Nicolas”, y e ultimo evento yama “Island Fest”…tur dos a nace for di caminda Carubbian a termina, pero nan meta toch ta diferente.



Meet San Nicolas a nace dor di e deseo di ciudadanonan di Pariba pa yena e bashi cu Carubbian a laga atras. A trece e concepto bek pero remixed pa por fit den un budget mas humilde, asina por ehempel Dj’s conoci a percura pa un bon repertorio di muziek.

Meet San Nicolas a focus ariba (1) expone e cultura caribense di Aruba, por a scucha esaki den e muziek, y (2) a traha cu food vendors di Pariba pa asina brinda un oportunidad na e ciudadanonan di pariba di nos isla.



Ambos evento tabata tin bendedornan di cuminda y bebida ofreciendo un variedad hopi diferente y stima pa nos hendenan, arte y artesania, y sin laga afo e bailarinanan luhoso y bunita pa pone e cherry riba e bolo.



Island Fest a pone e punt tras di e periodo di Carubbian y a hiba e concepto nacional. Island Fest lo hiba e concepto di trece nos bishitantenan y localnan hunto na un encuentro cultural na diferente districto di Aruba, asina exponiendo e diferente sabornan di nos cultura pa un y tur por disfruta di dje.



Carubbian tabata un evento cultural cu semanalmente tabata trece bida den e cayanan silencioso di San Nicolas. Awo nos tin un Island Fest cu ta e ultimo diaranson di tur luna y un Meet San Nicolas cu ta e prome diahuebs di cada luna, esey kiermen cu dos biaha pa luna San Nicolas su cayanan ta yena cu bida.

Meet San Nicolas tin e deseo pa pone un actividad mas pa luna den cayanan di San Nicolas pero lo mira prome si di berdad tin demanda pa esaki, y Island Fest na aña 2020 lo pone un actividad mas pa luna na diferente districto ariba nos isla.



Por ultimo mi kier a gradici organisadornan di ambos evento y minister di turismo (y staff) pa acepta mi criticanan constructivo y feedback durante e ultimo aña. Tabata dificil pa mira tempo bay sin nos actividad internacionalmente exitoso di pariba y mas dificil ainda pa scucha di conceptonan cu no lo a trece e mesun exito pariba di nos isla. Pero na final di dia hunto a sa di crea dos actividad cu por yena tur hende cu orguyo.

Dia seis (6) di juni ta e proximo Meet San Nicolas, di awo mi ta invita henter pueblo di Aruba pa bin disfruta di bon musica y cuminda, y yena e cayanan di San Nicolas un bes mas.