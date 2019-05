Dos detencion na Moko pa sospecho di ladronicia den area turistico

Diahuebs den oranan di atardi unidadnan di Strand Politie a haci dos detencion. E ta relaciona cu ladronicia. E acto mes mester a tuma luga den e area turistico. No por a haya masha informacion. Despues di detencion ambos sospechoso a ser treci warda di Playa. Na warda di Playa Polisnan a purba sconde e sospechosonan pa prensa no haya nan potret. Despues a bay cu nan via porta di patras pa no miranan. A presentanan dilanti sub fiscal cu a prolonga e detencion. Djey a boei ambos y hibanan den un auto pa warda di Strand Politie. Eynan e agentenan lo sigui cu e proceso di interogacion.