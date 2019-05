Guardacosta a bay duna asistencia na e boto “Ruthlynne” 8 miya zuidoost di Aruba

Het Rescue and Coordination Center (RCC) kreeg gisternacht een melding van Aruba Port Authority dat het vissersbootje Ruthlynne om hulp vroeg via het VHF kanaal 16. Het RCC heeft een patrouille van Metal Shark naar de boot gestuurd, die lag op ongeveer 8 mijl ten zuidoosten van Aruba. De Metal Shark patrouille nam contact op met Ruthlynne. De kapitein vertelde dat hij problemen had met zijn oliefilter en voor anker lag. De Metal Shark voer naar de boot en heeft de boot op sleeptouw genomen. Ruthlynne en de lokale bemanning zijn veilig aangemeerd.