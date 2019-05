Homber ta kap Jamaiquino mata den Homber ta kap Jamaiquino mata den Flamboyanstraat

Diahuebs atardi pa mas of menos 6or y 15 central di polis a wordo notifica di un caso di kapmento na Flamboyanstraat na San Nicolas.

Patruya a yega na e sitio y por a compronde cu e victima a wordo transporta pa INSAM den auto partiular.

Recherche a presenta na e sitio pa asina haci nan investigacion y polis tecnico tambe. Slachtofferhulp tambe a presenta pa atende cu e famianan. E kapnan na curpa di e victima tabata hopi serio. A perde hopi sanger. E no a logra sobrevivi.

Pa 6or y 32 Dr Vrolijk a constata morto di e homber Marlon S. naci na Jamaica y di 24 aña.

E sospechoso a entrega su mes un rato despues na warda di San Nicolas. E mes a bisa unda el a benta e machete den un garetia para den cura di cas.

Palabra di condolencia na famianan di e fayecido.

