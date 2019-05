Rocco Tjon di MEP: lo sigui recomendacionnan di “Raad van Advies” pa loke ta Ley di supervision financiero temporal.

Rocco Tjon: Fraccion di MEP lo sigui recomendacionnan di “Raad van Advies” pa loke ta Ley di supervision financiero temporal.



Manera ta conoci na 2015 Parlamentarionan di AVP a aproba un ley di supervision financiero anti-constitucional. E mocion cu Parlamento di Aruba a aproba na 2018 ta urgi gobierno pa cambia e ley anti-constitucional aki y nombra e normanan financiero nobo pa ley, manera stipula den e Memorandum Financiero Economico.



LEY ACTUAL

“Raad van Advies” keto bay den nan rapport riba e ley cu a wordo presenta na Parlamento ta señala cu e ley ta anti-constitucional. “Raad” ta splica cu no por duna ningun organo no Arubano autoridad pa dicidi riba aspectonan autonomo cu ta regarda pais Aruba. Fraccion di MEP tin mas conseho huridico den cual ta splica cu Mike Eman a entrega autonomia financiero di pais Aruba. Y e aspectonan aki Fraccion di MEP lo restaura.



AMIENDA

E amienda cu fraccion di MEP lo entrega lo tene cuenta cu e historia di con pais Aruba a cay bou di supervision financiero. Y esaki ta pa motibo di un “Koninklijk Besluit” (no. 204167) cu Mike Eman a haya pa mal gobernacion. Tambe den e amienda lo splica con Gobierno di Reino a faya den nan trabou di supervision. Pero e dos aspectonan mas importante ta cu tur cifra ta prueba aworaki cu Gabinete Wever-Croes ta hiba un maneho responsabel y tur documento y conseho di entre otro “Raad van State” ta splica cu Parlamento por desvia di cualkier palabracion haci entre paisnan y leynan anterior.



PA CONCLUI

Ex-politiconan Hulandes a forma parti di e colegio di supervision, pero no a contribui na mehora nos finanzas publico, al contrario a permiti Mike Eman pa destrosa nos pais. Pa e motibo aki lo no acepta e cambio cu Hulanda kier impone riba Aruba pa acomoda nan amigonan. Di e banda aki un invitacion ta bay pa pueblo pa sintonisa e reunion publico otro siman.