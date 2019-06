A confisca auto na Siribana cu a Hit and Run na CITGO Blvd

Un auto cu a hit and run a keda confisca. Polisnan di trafico tabata haci un investigacion despues cu un auto a hit and run na CITGO Blvd. Tabata tin un SUV para patras den parkinglot. Na dado momento e chauffeur cu e Corolla a reverse. A dal den e SUV y djey bay sin worry pa mira e daño cometi. Polis di trafico a ser avisa y a cuminsa investigacion. Asina a yega na e cas na Siribana. A topa e auto para dilanti cas. A investiga y mira cu e auto tin daño fresco riba dje y confirmando e daño haci na e otro auto. Polis a pita varios biaha y ningun hende ta sali. Un hende a medio hala Cortina y sera bek. Polis no a perde tempo y a dicidi di confisca e auto y bay cune riba takelwagen. Kizas asina e chauffeur of doño lo sali dilanti pa duna cuenta.