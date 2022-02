3 Sospechoso deteni, causa accidente, bringamento, causa otro accidente, sigui core bay riba 3 wiel causa daño riba caminda

Posted in

Diadomingo mainta a net un patruya ta bay sali for di warda di Santa Cruz, nan ta nota un auto Jeep bayendo pariba riba 3 wiel y haciendo hopi boroto, mesora polis a bay su tras cu zwaailicht y sirena usando e megafoon pa nan para pero a sigui bay direccion Kas Ariba, Sombre y Shete. Mientras polis tabata nan tras a drenta mas informe di cu e motibo pakiko e ta coriendo asina mes ta pa e por a yega su cas na Shete na e entrada di Parke Arikok. E vehiculo aki tabata envolvi den un accidente na Sanicolas unda hasta nan a bringa, e daño causa na e Jeep a pone cu e ream a kibra. Despues nan a core bin pabao y na altura di Shahai e wiel patras banda robez a kita completo cu e as pega na dje. Esaki a los bay dal un auto di direccion contrario causando basta dasaki a los bay dal un auto di direccion contrario causando basta daño na esaki. Asina mes nan a sigui core riba 3 wiel causando daño na e caminda tambe te na subida di e entrada di Parke arikok na Shete unda eynan polis a logra alcansa e vehiculo ora cu e no por a sigui subi mas riba 3 wiel. Mesora a detene e 3 sospechosonan y a confisca e vehiculo.