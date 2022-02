Posted in

Diamars mainta a drenta informe di un caso di ladronicia for di un edificio den Schotlandstraat, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di ladronicia di bateria di un truck cu tabata stationa den e parkinglot di e compania. Polis a tuma e investigashon over y a pasa e caso over na e team di auto criminaliteit.