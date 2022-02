Chauffeur a para auto den area di bus na airport unda no mag y a dicidi di core drenta su auto ora takelwagen a bin move.

Posted in

Diamars mainta a drenta informe cu lo tin un auto mal para na e area di bus na airport y cu e chauffeur di esaki ta stroba takelwagen di move esaki dor di a drenta e vehiculo. Na yegada di polis na e sitio a atende cu ambos partido y a logra saca afor cu e chauffeur a bay laga e auto no atende den area prohibi y cu takelwagen a bay lanta esaki. Debi cu ta despues cu esaki a keda lanta e chauffeur a drenta e auto a pidi pa polis intermedia. Manera cu e auto ta lanta caba no por drenta e vehiculo mas tanten no paga e multa. Como cu eno tabata tin placa riba su persona e takelwagen a confisca e vehiculo aki te ora cu pago por ser hasi.