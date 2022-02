Preventief fouilleren parada di Oranjestad / Preventief fouilleren risicoparade Oranjestad

Posted in

Ministerio Publico y Cuerpo Policial di Aruba (KPA) ta informa cu Polis lo ristra preventivamente riba posesion di droga durante e asina yama Parada nacional di luz diasabra awor. E accion di registro preventivo tin di haber cu incidentenan relaciona cu drogadurante Carnaval den pasado y incidentenan relaciona cu droga den cayanan di Oranjestad den e ultimo aña.

E autorizacion duna pa ristra preventivamente ta riba 26 di februari2022 pa 6’or di anochi te 27 di februari 2022 pa 6’or di mainta y ta cubri e zonanan 1, 2 y 3.

Den cuadro di e accion di registro preventivo pa droga KPA ta autoriza pa para personanan na un forma arbitrario y ristra na nan paña. Ministerio Publico a duna KPA ordo pa haci esaki.

Esakinan ta e zonanan:

Zone 1

Avenida Milo Croes; Rumbastraat; Gallegostraat; Patiastraat; Caya Papa Juan Pablo II; Amandelstraat; Anasastraat; Guyabastraat; Larahastraat; Papayastraat; Olijfistraat; Tomatistraat; Tamarijnstraat; Shimarucustraat; Milonstraat; Mispelstraat; Manzanillastraat; Mangostraat; Lamunchistraat; Kenepastraat; Druivenstraat; Caya Juancho Kock; Guyabastraat;

Dividivistraat; Dadelstraat; Granaatappelstraat; Cadushistraat; Citroenstraat; Calabasstraat; Bacobastraat; Awakatistraat; Hoofdverkeersweg Camacuri; Stadionweg; Kwartstraat; Van Dragtstraat; Zepp Lampestraat; Van Eekhoutstraat; Shakespearestraat; Schreuderstraat; George Madurostraat; Beaujonstraat; Victor Hugostraat; Kuiperistraat; Bazinstraat; L.G. Smith Boulevard; Vondellaan; Beatrixstraat; Pierre Corneillestraat; Longfellowstraat; Herman Gorterstraat; Constantijn Huygenstraat; Byronstraat; Bilderdijkstraat; Guido Gezellestraat; Alfred de Mussetstraat; Jacob Catstraat; Willem Kloosstraat; Sweelinckstraat; Sibeliusstraat;W ilhelminastraat; Caya G.F. BeticoCroes; De la Sallestraat; Dr. Henriquezstraat; Avicennastraat; Flemmingstraat; Portreroweg;

plus e beachnan y e liñenan di awa adyacente na e cayanan aki.

Zone 2

L.G. Smith Boulevard, Beatrixstraat, Pierre Corneillestraat, Longfellowstraat, Vondellaan, Rumbastraat, Stadionweg, Hoofdverkeersweg Camacuri

plus e beachnan y e liñenan di awa adyacente na e cayanan aki.

Zone 3

John. G. Emanstraat, Concessielaan, Spinozastraat, Hendrikstraat, Breugelstraat, Emmastraat, Juan Jacobstraat, Ranchostraat, Avenida Alo Tromp, Kerkstraat, Zuster Candidastraat, Zuster Cherubinestraat, Dominicanessenstraat, Johan de Wittstraat, Oldenbarneveldstraat, Koningstraat, Boliviastraat, Caya ErnestoPetronia, Socotorostraat, Paraguaystraat, Uruguaystraat, Hondurasstraat, Ecuadorstraat, Argentiniëstraat, Venezuelastraat, Fahrenheitstraat.

Preventief fouilleren risicoparade Oranjestad

Het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Aruba (KPA) informeren hierbij dat de Politie gedurende de Parada nacional di luz op zaterdag aanstaande preventief zal fouilleren op het bezit van verdovende middelen, dit gelet op eerdere drugsgerelateerdeincidenten bij parades in het verleden en ook in het afgelopen jaar in de binnenstad van Oranjestad.

In het kader van de preventieve fouilleeractie naar verdovende middelen heeft het KPA de bevoegdheid personen willekeurig staande te houden en aan de kleding te onderzoeken. Het KPA heeft hiertoe opdracht gekregen van het Openbaar Ministerie.

De machtiging tot preventief fouilleren beslaat van 26 februari 2022 van 18.00 uur tot 27 februari 2022 om 06.00 uur en betreft de zones 1, 2 en 3.

Zone 1

Avenida Milo Croes; Rumbastraat; Gallegostraat; Patiastraat; Caya Papa Juan Pablo II; Amandelstraat; Anasastraat; Guyabastraat; Larahastraat; Papayastraat; Olijfistraat; Tomatistraat; Tamarijnstraat; Shimarucustraat; Milonstraat; Mispelstraat; Manzanillastraat; Mangostraat; Lamunchistraat; Kenepastraat; Druivenstraat; Caya Juancho Kock; Guyabastraat;

Dividivistraat; Dadelstraat; Granaatappelstraat; Cadushistraat;Citroenstraat; Calabasstraat; Bacobastraat; Awakatistraat;Hoofdverkeersweg Camacuri; Stadionweg; Kwartstraat; Van Dragtstraat; Zepp Lampestraat; Van Eekhoutstraat;Shakespearestraat; Schreuderstraat; George Madurostraat;Beaujonstraat; Victor Hugostraat; Kuiperistraat; Bazinstraat; L.G. Smith Boulevard; Vondellaan; Beatrixstraat; Pierre Corneillestraat;Longfellowstraat; Herman Gorterstraat; Constantijn Huygenstraat;Byronstraat; Bilderdijkstraat; Guido Gezellestraat; Alfred de Mussetstraat; Jacob Catstraat; Willem Kloosstraat;Sweelinckstraat; Sibeliusstraat;W ilhelminastraat; Caya G.F. BeticoCroes; De la Sallestraat; Dr. Henriquezstraat; Avicennastraat;Flemmingstraat; Portreroweg;

en de aan genoemde straten grenzende stranden/waterlijnen inbegrepen.

Zone 2

L.G. Smith Boulevard, Beatrixstraat, Pierre Corneillestraat, Longfellowstraat, Vondellaan, Rumbastraat, Stadionweg, Hoofdverkeersweg Camacuri

en de aan genoemde straten grenzende stranden/waterlijnen inbegrepen.

Zone 3

John. G. Emanstraat, Concessielaan, Spinozastraat, Hendrikstraat, Breugelstraat, Emmastraat, Juan Jacobstraat, Ranchostraat, Avenida Alo Tromp, Kerkstraat, Zuster Candidastraat, Zuster Cherubinestraat, Dominicanessenstraat, Johan de Wittstraat, Oldenbarneveldstraat, Koningstraat, Boliviastraat, Caya ErnestoPetronia, Socotorostraat, Paraguaystraat, Uruguaystraat, Hondurasstraat, Ecuadorstraat, Argentiniëstraat, Venezuelastraat, Fahrenheitstraat.